

Onur Er Cam Elektrik Elektronik Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Onur Er Seramik Mobilya ve Tasarımları Cam İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin talebi üzerine mahkemeye başvuruldu ve her iki firmaya da 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Davacı-borçlulara iş bu tensip tutanağı tarihinden itibaren başlamak üzere üç (3) aylık geçici mühlet verilmiştir.

Davalı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davalı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.01/12/2025 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.

Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere birkonkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Güzin Yetiş atanmıştır.

Davalılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur.