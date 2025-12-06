Nesine 3. Lig 1. Grup ta oynanan 12. hafta maçında Beykoz İshaklıspor ile İnegöl Kafkasspor karşı karşıya geldi. İlk yarının 43. Dakikasına kadar birbirine üstünlük sağlamaya çalışan 2 ekip karşılıklı gelişen atakları gole çeviremedi.

İlk yarının bitmesine 2 dakika kala sahneye Yusuf Kaplan çıktı. Yusuf’un golüyle İnegöl Kafkasspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın 2. Yarısında topun kontrolü tamamen İnegöl ekibine geçti. 51. Dakikada gelişen atağı gole çeviren Mert Keklit Polat Kafkasspor’u 2-0 üstünlüğe taşıdı.

75. dakikada bu kez sahneye Kaptan Serdar Eylik çıktı. Karambolden dönen topa ceza sahası dışından vuran Serdar takımını 3-0’lık üstünlüğe taşıdı.

İstanbul deplasmanında attığı 3 gole karşılık çok sayıda net pozisyonu da gole çeviremeyen Kafkasspor, evine 3 puanla döndü. Bu sonuçla İnegöl ekibi, liderle olan puan farkını 5’e düşürdü.

Kaynak: Öznur Dede