Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliği ve sıfır atık konularında yeni bir eğitim projesini daha hayata geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi enerji verimliği ve sıfır atık konularında yeni bir eğitim projesini daha hayata geçirdi. Büyükşehir’e bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından her ilçede gerçekleştirilecek olan eğitimlerde amaç; evlerde kullandığımız enerjinin; elektrik, doğalgaz ve kömürün dünyamıza bırakmış olduğu kirletici etkisi, yerinde enerji tasarrufu ve sıfır atık projesi kapsamında atıkların geri kazanılması ile gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya.

ENERJİNİ VERİMLİ KULLAN TASARRUF YAP

Enerji verimliliği ve enerjinin tasarruflu kullanılmasına ilişkin farkındalık oluşturarak bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesince ilimizde “Enerjini Evinde Kazan” farkındalık çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Derince’de yer alan Şehit Emre Kaan Arlı çok amaçlı spor merkezinde Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programının katılımcılarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Ev hanımlarına yönelik evlerimizde enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik eğitim ve bilgilendirme semineri verildi.

Yetkililer enerjinin verimli olarak kullanılması ile daha az enerji tüketimi sağlandığını belirtirken, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının (karbon dioksit, metan, azot oksit vb.) atmosfere olan kirletici etkisinin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. “Enerji Verimliliği Kanunu” ve ilgili mevzuat kapsamında; enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, etüt ve projeler, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesi çalışmaları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülüyor.