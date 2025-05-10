ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda yürütülen uzun görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve anında ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Trump paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda yürütülen uzun bir gecelik görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın 'tam ateşkes' konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük bir zeka kullanarak bu kararı aldıkları için tebrik ediyorum. Bu konuya gösterdikleri dikkat için teşekkür ederim." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ise Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştıklarını iletti. İki ülke ateşkesin uygulanması için mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin acil bir ateşkes ve tarafsız bir bölgede geniş kapsamlı müzakereler başlatma kararı aldığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Başbakan Modi ve Başbakan Şerif'i barış yolunu seçtikleri için tebrik ediyoruz. Bu, akılcılık, ihtiyat ve devlet adamlığı gerektiren bir karardır." ifadelerini kullandı.