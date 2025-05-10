Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılıp açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ve yapılacak açıklamaya değinen Özel, "Buradan bir kez daha söylüyorum: 'Efendim terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' diyorlar. Biz terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Dün beklenen oldu ve terör örgütü 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrelerini topladıklarını, tarihi kararlar aldıklarını ve bunu en kısa zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

Bu noktada gözler açıklanacak kararlara çevrilmiş oldu.