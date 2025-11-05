Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 79 yaşındaki eski muhtar, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Kandıra ilçesi Deliveli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün eski muhtarı 79 yaşındaki Mehmet Kocakaplan nadasa bıraktığı tarlasını ekmek için traktörüyle çalışmaya başladı. Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Kocakaplan, hareket halindeki traktörün altına düştü. Çevredekilerin, traktörün aynı noktada çalışır halde durduğunu fark etmesi üzerine durum ortaya çıktı. Görgü tanıkları, yaşlı adamı tekerin altında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Kocakaplan, sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Kocakaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocukları olmayan ve eşi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Kocakaplan’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kandıra Deliveli köyü Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.