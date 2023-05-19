19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmit Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından startı verilen bisiklet turunda onlarca bisikletli yağmurlu havaya rağmen şehir turu atarak bayram coşkusunu yaşadı.

Programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Çocuklar ve gençler çok iyi sahip çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti yükselmeye devam edecek” dedi.

Alandaki sergileri inceleyen Başkan Büyükakın, teknolojiye dair yaptıklarını görünce geleceğimize dair hayalleri de bir anlamda görmüş olduklarını belirterek, "Sizleri yetiştiren aileleri ve öğretmenleri bu vesile ile tebrik etmek istiyorum. Bunun arkasında çok önemli bir miras var. Sizleri de bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kocaeli’nin ve Türkiye’nin gururu oldunuz. Türkiye’yi çok daha güzel yerlere taşıyacağınıza inancımız tamdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri bu çalışmalarınızda sonuna kadar destekleyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz sadece çalışın geri kalan işleri bize bırakın. Sizlerin başarılı olmanız için tüm koşulları hazırlayacağız” diye konuştu.

ŞANLI BAYRAĞIMIZ TEMSİL EDİLDİ

Bisiklet turu için katılan sürücülere de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bisikletçilerimiz bütün milli bayramlarda, anlamlı günlerde hep yanımızda oldular hep destek verdiler. Şanlı bayrağımızı yurdun dört bir yanında temsil etmek için en güzel etkinliklere imza attılar. Üç kuşak bir aradalar, hatta bebekler de var. Şimdiden gelecek nesillerin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini, geleceğin emin ellerde olduğunu görüyorum. Sizleri de yürekten tebrik ediyorum" dedi.