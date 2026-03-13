Girişimcilik ve inovasyon alanındaki kurumsal birikimini Türkiye'nin farklı bölgelerine taşımayı hedefleyen GOSB Teknopark, 11 Mart'ta kurulan yeni ofisle Ardahan'ın girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni girişim ofisiyle birlikte Ardahan'da yalnızca fiziksel bir çalışma alanı değil; gençlerin, girişimci adaylarının, yenilikçi fikir sahiplerinin ve bölgesel iş birliği arayışındaki paydaşların bir araya gelebileceği sürdürülebilir bir girişimcilik zemini oluşturulması hedefleniyor.

GOSB Teknopark'ın sanayi, teknoloji ve Ar-Ge alanındaki deneyiminin Ardahan'a aktarılacağı ofiste, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Eğitim, mentorluk ve yönlendirme mekanizmalarının da yer alacağı girişim ofisiyle, kentte üniversite-sanayi etkileşiminin artırılması ve farklı paydaşlar arasında güçlü bağlar kurulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Ardahan Girişim Ofisi'nin sadece kent için değil, bölgesel kalkınma ve girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti.

GOSB Teknopark olarak sahip oldukları bilgi birikimini, girişimcilik deneyimini ve işbirliği kültürünü bölgeye taşımaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Çemberci, bu yapının gençler, girişimciler ve Ardahan için uzun vadeli değer üreteceğine inandıklarını kaydetti.

