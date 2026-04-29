Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki 13 Kasım Stadı’nda organize edilen 2. Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak Yarışması yoğun katılımla başladı. Toplam 17 okuldan yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı organizasyonda, ilk gün ilkokul ve ortaokul öğrencileri planör ve lastik motorlu model uçak kategorilerinde yarıştı. Etkinliğin ikinci gününde ise lise öğrencileri aynı kategorilerde mücadele verecek.

Renkli görüntüler yaşandı

Yarışma alanında öğrenciler hazırladıkları model uçakları en uzun süre havada tutabilmek için yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Veliler ve öğretmenler de tribünlerden öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Güner Evren, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini belirterek katılımın her geçen yıl arttığını ifade etti. Organizasyonun iki gün süreceğini aktaran Evren, sonuçların ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi. Etkinliğin temel amacının öğrencileri dijital ortamdan uzaklaştırarak üretime ve teknolojiye yönlendirmek olduğunu vurgulayan Evren, gençlerin havacılık alanına ilgi duymasını hedeflediklerini kaydetti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği bildirildi.