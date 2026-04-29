Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: kalbi duran sürücüyü 112 ekipleri hayata döndürdü.

Kaza saat 21.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Rıza B.(81) yönetimindeki 16 FB 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf K.(34) Yönetimindeki 16 LEF 89 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından yara almadan kurtulan sürücü Yusuf K., diğer araca yaklaştığı sırada sürücü Ali Rıza B.(81)'yi baygın halde buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hastaneye getirdiler. Yaşlı adamın kalbi yapılan müdahaleler sonucu çalıştırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.