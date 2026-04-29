İsa Karakaş, yaklaşık 3 yıldır sürdürülen enflasyonla mücadele sürecinin en büyük yükünü emekliler, memurlar, işçiler ve sabit gelirli vatandaşların üstlendiğini söyledi. Hükümetin de bu tablonun farkında olduğunu belirten Karakaş, haziran ayından itibaren ekonomik anlamda bir rahatlama beklendiğini ancak küresel gelişmelerin süreci doğrudan etkileyebileceğini dile getirdi.

"SEÇİM ERTELENEBİLİR”

Ankara’da daha önce seçimlerin Kasım 2027’de yapılacağı yönünde sessiz bir mutabakat olduğunu dile getiren Karakaş, savaş kaynaklı ekonomik baskılar nedeniyle bu tarihin ötelenmesinin gündeme geldiğini söyledi.

Karakaş, “Enerji ve petrol maliyetlerindeki artış ile belirsizlikler nedeniyle seçimlerin 5-6 ay ertelenerek 2028 baharına kaydırılması görüşü ortaya çıktı” dedi.

ZAMLAR DA GECİKEBİLİR

Bu olası ertelemenin yalnızca seçim takvimini değil, emekli ve memurlara yapılacak refah payı ve iyileştirmeleri de etkileyebileceğini belirten Karakaş, hükümetin önceliğinin değiştiğini ifade etti.

Karakaş’a göre mevcut tabloda hükümet, artan maliyetler karşısında önceliği işverenleri korumaya ve işsizliği kontrol altında tutmaya veriyor. Bu kapsamda teşviklerin artırıldığı ve kurumlar vergisinde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Karakaş, savaş ve küresel krizler olmasaydı yıl sonuna doğru asgari ücrette ciddi bir artış beklendiğini de söyledi. Merkez Bankası anketlerine işaret eden Karakaş, “En az yüzde 12-13 refah payı olabilirdi. Asgari ücretin 40 bin lira seviyesine çıkması muhtemeldi” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN KRİTİK ARALIK

Temmuz ayında yapılacak artışlara ilişkin de konuşan Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16 ile 18 arasında bir artış beklendiğini aktardı. Ancak memur ve memur emeklileri için tabloya dikkat çeken Karakaş, bu kesimin enflasyonun altında kalabileceğini savundu.

Memur sendikalarına da çağrı yapan Karakaş, “Eğer harekete geçilmezse memur ve emekliler ciddi kayıp yaşayabilir” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BÜYÜK SORU İŞARETİ

En düşük emekli maaşı uygulamasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirten Karakaş, yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren konuda henüz net bir düzenleme olmadığını söyledi.

Gelir testinin nasıl yapılacağı, kimlerin ne kadar alacağı ve kriterlerin ne olacağına dair somut bir plan bulunmadığını vurgulayan Karakaş, bu durumun ciddi sosyal tepkilere yol açabileceğini ifade etti.Karakaş, “Milyonlarca emeklinin sıfır zamla karşı karşıya kalması büyük tepki doğurur. Hükümetin bunu göze alması zor” diyerek mevcut sistemin seçim sürecine kadar devam edebileceği görüşünü dile getirdi.