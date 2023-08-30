Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, çiftçilere arpa, sütotu, tritikale, yem bezelyesi ve yonca tohumundan oluşan tohum desteği verilecek. Üreticiler, desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşıladı.

BAŞVURU MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

Yem bitkisi tohumu desteğine büyük ilgi gösteren çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle başvuruların ilk günlerinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere çay ikramında bulunuyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 EYLÜL

Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere 1 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.