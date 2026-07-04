Kocaeli'de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.