Gece saatlerinde Kalıcı Konutlar bölgesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Olayın ana karakterleri, Özlem T. ve Yeliz M. adlı iki kadın oldu. Özlem T., gece ilerleyen saatlerde kendi otomobiliyle seyir halindeyken, iddialara göre eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Yeliz M.'yi motosikletiyle gördü. Aniden otomobilinden inen Özlem T., Yeliz M.'nin önünü keserek onu durdurmaya çalıştı. Ancak Yeliz M., durmayarak motosikletiyle Özlem T.'ye çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle her iki kadın da yere düştü.

Hızla ayağa kalkan Özlem T., sinir ve öfke dolu bir şekilde Yeliz M.'nin yanına yaklaştı. Yerde yatan Yeliz M.'nin başını acımasızca asfalt zemine vurarak, ardından sert tekme ve yumruklarla defalarca darbetti. Olayı fark eden diğer araç sürücüleri, hemen durarak iki kadını ayırmak için müdahale etti. Görüntüler, olayın tamamını güvenlik kameralarına saniye saniye yansıttı.

Yaşanan bu şiddet dolu olay sonrasında, her iki taraf da polis merkezine giderek birbirlerinden resmi olarak şikayetçi oldu.