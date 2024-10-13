Türkiye, vatandaşa domuz eti yedirilip yedirilmediği sorusunun yanıtını ararken, tartışmaların odağında Köfteci Yusuf bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede, ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, şimdi de ‘helal sertifika’ tartışmalarının merkezine yerleşti.

Sözcü'nün haberine göre, domuz eti iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’un helal sertifikası bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu'nun verdiği sertifikalar yeniden eleştirilerin hedefi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, taklit ve tağşiş yapan firmalar arasında kaçının helal sertifikası bulunduğunu sordu.

SERTİFİKALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Salıcı TBMM’ye verdiği soru önergesinde, bazı ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığının belirlendiğini anımsatarak, bu durumun dürüst esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti. Salıcı, Bolat’a ‘helal sertifikası’ olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara ‘helal’ denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu.

Ayrıca Salıcı, şartları taşımadığı halde ‘helal sertifikası’ verildiği tespit edilen firmanın bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi.