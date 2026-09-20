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Cenaze namazına Tuncer’in eşi Engin Ayça, oyuncu Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan, Cihat Tamer, sanat dünyasından bir çok ismin yanı sıra ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Tuncer’in naaşı, defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı’na götürüldü.

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 80 yaşındaki Gülsen Tuncer, 17 Eylül’de hayatını kaybetti. "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer için öğle namazının ardından Şişli Camii’nde cenaze namazı düzenlendi.

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