Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çiçekçi dükkanında sipariş için hazırlanan kokina buketi, kurye gelmeden önce sokak köpeği tarafından götürüldü. Dükkan sahibi Enez Aydın, kurye tarafından '1 buket eksik' denilmesinin ardından güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan incelemede, dükkan önünde bekleyen kokina buketinin sokak köpeği tarafından alınıp uzaklaştırıldığı görüldü. Dükkan önünde yaşanan bu sevimli hırsızlık, hem çiçekçiyi hem de görenleri güldürdü.

'Demek ki köpekler bile kokinaya hasta'

Yılbaşı arifesinde siparişlerin yoğun olduğunu ifade eden dükkan sahibi Aydın, 'Siparişleri dükkan önüne hazırlayıp diziyorum, kurye de motorun arkasına bütün siparişleri yerleştiriyor. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra arayıp '1 buket eksik' dedi. Önce bulamadım, sonra güvenlik kameralarına baktık. Kayıtlarda siyah bir köpeğin buketi kapıp götürdüğünü gördük. Demek ki köpekler bile kokinaya hasta. Yılbaşını yalnız geçirmek istemiyorsa, dişi bir köpeğe vermiş olmalı' dedi.