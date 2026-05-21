Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) tarafından düzenlenen bilim ve fikir yarışması sonuçlandı. Pendik Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve Teknopark İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen yarışmada gençler ödüllerine kavuştu. Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmaya liselerden 81, ortaokullardan ise 73 proje katıldı. Yüzlerce öğrenci projeleriyle jüri karşısına çıktı. Yarışmada afet yönetiminden bilişime, teknoloji tasarımdan sosyal yaşama kadar birçok alanda hazırlanan projeler dikkat çekti.

Lise kategorisinde Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi’nin "Q-HUB ve Q-NEXUS Kapsamlı Afet ve Kriz Yönetim Ekosistemi", Pendik İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin "KEYGEN" ve Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin "GAZECAST" isimli projeleri dereceye giren çalışmalar arasında yer aldı. Ortaokul kategorisinde ise Şeyhli Ortaokulu’nun "Görünür Viraj", Özel Güzelyalı Bahçeşehir Koleji’nin "Mistik / CleanTech Sorter" ve Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu’nun "Var Mısın Bir Oyuna" isimli projeleri dikkat çekti.

Bilimsel düşünceyi ve inovatif bakış açısını teşvik eden yarışmada dereceye giren öğrencilere toplamda yüz binlerce liralık ödül verildi. Öte yandan dereceye giren öğrencilere burslu eğitim hakkı sağlanırken, Pendik Belediyesi sosyal tesislerinde yüzme, fitness ve e-spor gibi alanlarda özel kullanım imkanı tanındı.



"Gençlerimizin ortaya koyduğu projeleri gördükçe ülkemizin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor"

Ödül töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "6 yıl önce Pendik Belediyesi, PESİAD ve Pendik Kaymakamlığı iş birliğiyle genç kardeşlerimizin yeni projeler üretmesini teşvik etmek amacıyla bu inovasyon çalışmasını başlattık. Pendik’te bulunan ve Avrupa’nın en büyük teknokentlerinden biri olan Teknopark İstanbul da bu sürecin ikinci aşamasında önemli bir parçası oldu. Burada ödül alan projelerin gelişimini sürdürmesi ve bir üst aşamaya taşınması için gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz, Teknopark’taki çalışma ofislerinde projelerini geliştirme fırsatı buluyor ve süreçlerini burada devam ettiriyor. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu projeleri gördükçe ülkemizin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Hepsini yürekten tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Projelerin ticari olarak geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz"

Düzenlenen törende konuşan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal, "PESİAD olarak bu yıl altıncısını düzenlediğimiz projeye toplam 154 projeyle katılım sağlandı. Yarışmamız, bugüne kadarki en yoğun katılıma ulaşarak bizleri ayrıca mutlu etti. Burada sadece projelerin sunulması ve değerlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor, ikinci aşamada da projelerin ticari olarak geliştirilmesi ve gençlerimize mentörlük desteği sağlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl üzerine koyarak büyüttüğümüz bu projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar bizlere umut veriyor. Tüm genç kardeşlerimizi projelerinden dolayı tebrik ediyor, onların gelecekte çok önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortaokul birincisi olan İlknur Kara, "Virajlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu yollarda meydana gelen hatalı sollamaların önüne geçebilmek amacıyla bu projeyi geliştirdik. Sollama yapmak isteyen sürücünün güvenli manevra gerçekleştirebilmesi için gerekli mesafeyi yaklaşık 140 metre olarak belirledik. Karşı şeritten gelen araçlar, yol kenarlarına yerleştirilen sensörler sayesinde tespit ediliyor. Sistem, sürücülere kırmızı ve yeşil ışıklarla uyarı vererek sollamanın güvenli olup olmadığını gösteriyor. Projeyi hazırlarken TÜİK’in 2025 yılı verilerini baz aldık. Buna göre 2025 yılında 1 milyon 500 binin üzerinde trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların yaklaşık yüzde 4’ünün hatalı sollama nedeniyle yaşandığını gördük. Bu oran yaklaşık 60 bin kazaya tekabül ediyor. Projemizin karayollarına entegre edilmesiyle trafik kazalarının önemli ölçüde azalacağına inanıyoruz. Şu anda da projemizi geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.