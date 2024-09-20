İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey sınırlarında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 34 RN 3924 plakalı otomobilin sürücüsü Sevim S. (40), Bursa yönünde seyir halindeyken, yolun 134. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, su kanalına çarptıktan sonra takla attı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Sevim S.'yi Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İha