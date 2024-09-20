Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren’i Vefatının 28. Yılında ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında’ Programı ile Andı.

Osmangazi Belediyesi, ünlü besteci, söz yazarı ve yorumcu Zeki Müren’i, vefatının 28. yılında düzenlenen özel bir programla anarak unutulmaz bir geceye imza attı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında” adlı gece, Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. Bin 623 kişilik salonun tamamen dolduğu etkinlikte, sanatseverler Zeki Müren’e olan sevgi ve saygılarını bir kez daha gösterdi. Konseri Turgay Kızıltuğ yönetirken, programın sunuculuğunu Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ve Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner üstlendi. Orkestra tarafından seslendirilen Zeki Müren şarkıları, her biri farklı solistler tarafından yorumlandı. Orkestra üyeleri, solo ve koro performanslarıyla büyük beğeni topladı. Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren’in hayatından anekdotlar ve hatıralar paylaşarak geceye ayrı bir anlam kattı.

Belediye Başkanları Zeki Müren İçin Şarkı Söyledi

Konser sırasında sahneye davet edilen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, birlikte Zeki Müren’in ‘Dudaklarında Arzu’ şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte, toplamda 19 eser icra edildi. Seyirciler, her şarkıya eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

“Zeki Müren’i Özlem ve Rahmetle Anıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gecede yaptığı konuşmada, Zeki Müren’in unutulmaz bir sanatçı olduğunu vurguladı. “Zeki Müren’in son dönemlerine yetişen bir kuşağız. Bu gece onun şarkılarını dinlerken çocukluk anılarımıza döndük. Babam Pazar sabahları Zeki Müren ve Müzeyyen Senar şarkılarıyla bizi uyandırırdı. Zeki Müren, hem Bursamızın hem de ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri. Onu, unutulmaz şarkılarıyla bir kez daha rahmet ve özlemle anıyoruz,” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Aydın, Özlem Güner, Şef Turgay Kızıltuğ ve sunucu Turgay Mercan’a teşekkür çiçeği takdim etti.