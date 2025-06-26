Araçta bulunan karı-koca kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan çift, çevredekilerin yardımıyla kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Herhangi bir yara almayan çift, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise başka bir araçta bulunan kameraya anbean yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA