Zorlu mücadelelerde tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak genel klasmanda şampiyonluğu elde eden ikili, Türk bayrağını dalgalandırdı. Sanko Holding, Turgut Konukoğlu ve takım arkadaşı Eric Brigliadori’yi tebrik etti.

Dayanıklılık ve yüksek performansa odaklanan TCR Endurance Europe serisi, standart TCR sprint yarışlarına göre iki kat daha uzun mesafelerde koşuluyor. Bu uzun süreli yarışlar, sürücülerin becerilerini ve otomobillerin dayanıklılığını sınarken, mühendislik gücünü ve stratejik takım çalışmasını da ön plana çıkarıyor.

Avrupa Şampiyonu olan Turgut Konukoğlu, başarısını SANKO’nun 120. yılına ithaf ettiğini belirterek, "Buradaki mücadele, SANKO'nun güçlü geçmişini ve dayanıklılığını hatırlattı. SANKO'nun 120 yıldır tüm zorluklara rağmen ayakta kalabilmesi, kurumsal yapısının sağlam temellere dayanması, sürekli inovasyona önem vermesi ve güçlü bir stratejik vizyon geliştirmesi sayesinde mümkün olmuştur. Bu başarıyı da SANKO'nun 120. yılına ve bu süreçteki dayanıklılığımıza ithaf ediyoruz.” dedi.