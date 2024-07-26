Resmi Gazete'de konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Yüksek nitelikli konutlar ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "devre mülk hakkı kurulan konutlar ve" ibaresi eklenmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan konutların turizm amaçlı kiralanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının bakanlığa yapacakları bildirimlere ilişkin tebliğe göre, e-ticaret platformlarına, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamına giren faaliyetlerini, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde yayınlanan ilanlar içinde yer verilen bilgilerle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu getirildi. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcıları ilk bildirimlerini 15 Temmuz tarihinden önceki ilanları kapsayacak biçimde bugün itibarıyla bir hafta içerisinde yapacak.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINI SAĞLAYAN ARACI HİZMET SAĞLAYICILARININ BAKANLIĞA YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

Söz konusu bu düzenlemeye göre seyahat acenteları, ilgili kanun kapsamında bulunan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayıp satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorunda olacak. Bu acenteler, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını yapamayacak.