Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla merkez dışındaki 28 ilçede düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler başladı.

KONYA (İGFA) – Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yaz spor okullarında 11 bini aşkın öğrenciyi ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 ilçede çocukların yaz tatilini daha verimli değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları’nda heyecan dolu anlar yaşanmaya başladı.

Başkan Altay, özellikle merkez dışındaki ilçelerde gençleri sporla buluşturmanın önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spor, sanat ve eğitimle buluşturmak bizim en büyük önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda, Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz ve Genç KOMEK’lerimiz gibi Yaz Spor Okullarımız da önemli bir görev üstleniyor. 28 ilçemizde 11 binden fazla öğrenciyi sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak, bizler için en büyük kazanç. Yaz Spor Okulları’na katılan tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca projeye destek veren tüm kurumlara ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SPOR DOLU TATİL HEYECANI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İlçe Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler de yaz tatilini sporla değerlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında, 28 ilçede toplam 11 bin 38 çocuk ve genç kayıt yaptırdı. Proje çerçevesinde, 6-16 yaş aralığındaki öğrenciler, 56 spor tesisinde, alanında deneyimli 125 antrenör eşliğinde ücretsiz olarak eğitim alacak.

Bu kapsamda Yaz Spor Okulları’nda atletizm, futbol, basketbol, güreş, judo, karate, hentbol, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik gibi 24 farklı branşta eğitim veriliyor.