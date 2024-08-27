Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehirdeki taşkın risklerini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde yer alan Buzlukbaşı Mevkii'nde, Meramşah Deresi üzerindeki su havzalarından kaynaklanan taşkın risklerine karşı önemli bir adım atıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fiziki çalışmaların başlatıldığı Buzlukbaşı Taşkın Koruma Tesisi Projesi ile İstanbul Yolu, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Ankara Yolu, Kosova, Bosna Hersek ve Büyükkayacık mahalleleri ile Havaalanı, Lojistik Merkezi ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde oluşması muhtemel taşkın risklerini kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Altay, “Meramşah Deresi’nin su toplama havzası olan Ardıçlı, Buzlukbaşı ve Kuşaklama Kanalı’nı 70 metre genişliğinde, 14 metre yüksekliğinde ve 140 metre uzunluğunda olmak üzere 450 bin metkreküp kapasiteli bir göletle birleştirerek, olası sel felaketlerine karşı etkin bir koruma sağlayacağız. En kısa zamanda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Altay, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Konya’nın önemli ulaşım ve sanayi bölgelerinde sel felaketleri önlenerek, bölgede güvenliğin ve sürdürülebilirliğin artırılacağına dikkat çekerek, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışmaların, altyapının korunmasına ve gelecekte yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.