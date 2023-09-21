Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nun resmi açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yazır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Şehit Polis Memuru Erkan Kurşun’un isminin yaşatılacağı ilkokulun açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nun yanı sıra okula ismi verilen Şehit Erkan Kurşun’un ailesi, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, okul idarecileri, öğretme ve öğrenciler katıldı.

Selçuklu’nun en büyük ve en hızlı gelişen mahallerinden biri olan Yazır’a kısa süre içerisinde kazandırılan okul modern görünümü ve donanımıyla bölgenin eğitim ihtiyacına cevap verecek nitelikte.

Türkiye’nin son 20 yıllık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve büyük başarılara imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel yönetim olarak son 5 yılda önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Başta Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 5 ilkokul, 4 bağımsız anaokulu binamızı tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. 4 okulumuza kapalı spor salonu kazandırdık. Eğitim Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar doğrultusunda 43 okulumuza toplantı salonu, 33 okulumuza spor salonu, 95 okulumuza kütüphane kurulumunu tamamladık. Trafik Eğitim Parkımızda 14.250 çocuğumuza trafik eğitimi verdik. Yüzme öğreniyorum programı kapsamında 7.072 3. Sınıf öğrencimize yüzme öğrettik. En çok önem verdiğimiz projemiz olan ve çocuklarımızın ilgi, kabiliyet ve yetenekleri doğrultusunda onlara çok geniş bir alanda fırsatlar sunduğumuz okul dışı öğrenme ortamlarını hazırladık. Bu kapsamda Sille Tabiat okulunda 16 atölye ile, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde 5 atölye ile, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisinde 13 atölye ile ve Selçuklu Sanat Akademisinde tiyatro, müzik ve kişisel gelişim atölyelerimiz ile 17.869 öğrencimize hizmet verdik. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde aynı anda 600 öğrencimiz etüd çalışma alanlarımızdan, toplantı salonumuzdan ve kütüphanemizden yararlanabiliyorlar. Ülkemizin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesini Selçuklumuza kazandırmak için tüm çalışmalar tamamlandı. İhalesi yapılarak sözleşme imzalandı ve inşallah önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılarak yapım süreci başlayacak. Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. İnşallah bu proje ve yatırımlarımızı ilerleyen dönemlerde de artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.