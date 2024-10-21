Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.KONYA (İGFA) - Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basketbol şöleni, sporseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Şampiyonluk yolunda tüm yeteneklerini sergileyen takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

32 takım ve 160 sporcunun katıldığı turnuvada; Money Talks takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Kadına Şiddete Hayır takımı ikinci oldu. 3'üncülük maçında ise Turanlar’ı mağlup eden Kara Kartallar, şampiyonayı 3. sırada bitirdi.

Final maçı sonrası dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

3 gün süren turnuvada Karizma Show ekibi maç gösterileri ve çeşitli yarışmalarla organizasyona renk kattı.

