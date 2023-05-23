Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun düzenlediği programda Konya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’de hep farklılıklarıyla, güzellikleriyle; özellikle insani konulardaki duyarlılığıyla anılan bir şehir olduğuna dikkat çekti.

“HATAY’DAKİ BAŞARI TÜM KONYA’NIN”

Önceki gün Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya Konteyner Kente yaptığı programa katıldıklarını anımsatan Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız orada Konya’yla ilgili çok güzel ifadelerde bulundu. Tüm Türkiye’de kiminle karşılaşsak özellikle deprem anında Konya’nın her yerde olduğundan bahsediyor. Bu sadece belediyelerin bir başarısı olamaz. Çünkü insanlar yönlerini döndüklerinde çorba dağıtan, çay veren, ihtiyacını gidermek için gayret sarf eden, arama-kurtarmada bulunan farklı dernek isimlerini de gördüler. Sorunca da hep ‘Konyalıyız, Konya’dan geliyoruz’ diye ifade ettiler. Onun için bu başarı tüm Konyalılarındır. Onları temsilen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“STK’LARIMIZ SADECE KONYA’MIZDA DEĞİL, TÜM TÜRKİYE’DE ÖRNEK HALE GELDİ”

Konya’nın Hatay’da ilk günden itibaren bütün eksikleri tamamlamak için büyük bir gayret gösterdiğinin altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: “Bugün Konya, taraflı tarafsız hatta karşı taraftan bile insanların takdir ettiği bir başarı elde etti. Bu aslında Konya’nın geçmişten itibaren bir alışkanlığı. Nerede bir insani sorun olsa, nerede insanların ihtiyacı olsa ki, bu nerede kısmı Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın hangi coğrafyasında bir problem olsa Konya her zaman çok hızlı bir tepki gösterdi. Çok hızlı organize oldu. Bunu da Konya’nın öne çıkan değerlerinden biri olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve onların bir platform adı altında bir araya gelip birlikte hareket etme duygusuna bağlıyız. Onun için sivil toplum kuruluşları platformumuz sadece Konya’mızda değil, tüm Türkiye’de örnek bir hale geldi. Bu gücü bu salonda hissediyoruz. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü birlikte hareket edince neyi başarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk. Rabbim birlik beraberliğimizi eksik etmesin.”