Manisa Büyükşehir Belediyespor Judocusu Nejla Nur Tokgöz, Sivas’ta 70 ilden 1051 sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında; 36 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 3 gün süren şampiyonaya 70 ilden 1051 sporcu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Nejla Nur Tokgöz de 36 kiloda katıldığı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başta judo antrenörlerimiz olmak üzere başarılı sporcumuz Nejla Nur Tokgöz’ü elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Kulüp olarak mücadeleci sporcular yetiştirip, Türk sporuna armağan etmek istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda kulüp bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

