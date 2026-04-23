Esenyurt'ta kendini veteriner olarak tanıtan bir şahısla, köpeğe çarptığını iddia ettiği sürücü arasında tartışma yaşandı. İkili arasında uzun süre devam eden tartışma kameraya yansırken, köpeğin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, dün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü köpeğe çarparak yolun karşısında beklemeye başladı. Bu durum üzerine kendini veteriner olarak tanıtan bir vatandaş ise sürücünün aracının kapısını açarak tepki gösterdi. 'Köpeğe çarptın, neden ilgilenmiyorsun' diyerek tepki gösterdiği sürücü ise 'Ben çarpmadım' diyerek adamı yalanladı. Uzun süre devam eden tartışmanın ardından köpek tedavi altına alırken, durumun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.