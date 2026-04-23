Bilecik U15 Gençler Ligi'nde ilk hafta geride kalırken, a ve b gruplarında oynana 5 müsabakayla ilk hafta geride kaldı.

Bilecik U15 Gençler Ligi 5 takımlı A Grubu'nda ligin ilk haftasının her kulvarda şampiyon olan 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitrapsor'u 1-0 yendi. Bozüyükgücüspor, 4 Eylülspor karşısında 2-1'lik skorla sahadan ayrılırken, haftayı Bozüyükspor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecikspor Kulübü ve Bozüyükgücüspor 3'er puanla liderliği paylaştı.

B grubunda gol yağmuru

B Grubu'nda ise, oynana 3 müsabakada 29 gol atılırken, gol atılırken, Lefkespor ve BFA aldıkları galibiyetle 3'er puanla liderliğe yükseldi. Bu takımları 1'er puanla Söğütspor ve Vezirhanspor takip etti.