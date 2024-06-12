Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında iddialar ortaya çıktı.

"Son dört yılda 9 daire"

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve ‘durumum yok gelirim yok’ diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü. Öte yandan, Özgünlü’nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, hayvan severlerden topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da belirtilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu öğrenildi. Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kolajen terapisi aldığı iddia edilirken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.