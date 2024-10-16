Yıkım sürecini başlatan iş makineleri, bölgeye ulaştığında köylülerin protestosuyla karşılaştı.

Köprünün yıkılmasının, tarlalarına ulaşmak isteyen köylülerle diğer yakada yaşayan 20 hanenin mağduriyetine yol açacağı belirtildi. Vatandaşlar, köprünün genişletilmesini talep ederken, yıkım kararı ile büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi.

Bölge sakinlerinden Ahmet Katı, “Burayı yıkacaksınız da ne olacak? Biz burada 11 hane olarak mağdur kalacağız. Eğer bu köprü yıkılırsa, çocuğumu okula götürmek için her gün 4-5 kilometre gitmek zorunda kalacağım. Bir ekmek almak için 9 kilometre yol kat edeceğim. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu köprüyü istiyoruz, yetkililerle iletişime geçelim, ama lütfen bizi mağdur etmeyin” dedi.

Evinin önünden BUSKİ ekiplerine seslenen bir kadın ise, “Allah aşkına ya düzgün bir köprü yapın. Burada yaşlılar ve engelliler var. Ambulans ve itfaiye evimize nasıl gelecek? Onlar kapımıza ulaşamaz” şeklinde endişelerini dile getirdi.

Köylüler, bu yıkım kararının acilen gözden geçirilmesini ve köprünün yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.