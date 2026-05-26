Olay, Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Ziraat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında bayram arifesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü kavgayı kısa sürede olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisi, biber gazı kullanarak kontrol altına alabildi. Çıkan kavgada 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavganın büyümesini önlemek amacıyla hem olayın yaşandığı mahallede hem de yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.