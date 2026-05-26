Olay, Akhisar Mahallesi Eski Bursayolu Caddesi üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Mehmet Akif A.'nın (65) ayağına çalışma sırasında makine devrildi. Ayağından yaralanan işçi acı içerisinde yerde kalırken, durumu fark eden çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı işçi daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.