Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybedip refüje çarpan Ertuğ Toker olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından bugün Altıparmak Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Teksas tribün liderinden Enes Aydın, Bursaspor camiası, Teksas tribün grubu üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Toker'in tabutu üzerine Bursaspor bayrakları ve atkıları serildi. Yeşil beyaz renklere gönül veren yüzlerce taraftar cami avlusunu doldururken, Toker'in cenazesi Hamitler Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Ertuğ Toker'in kardeşi Ertan Toker'in de yaklaşık 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
Aynı acıyı ikinci kez yaşayan Toker ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.