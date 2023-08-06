Kocaeli'de 8 bin metrekarelik alanda yürütülen Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde yoğun çalışma devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ile yürütülen çalışmalar tamamlandığında bölge sakinlerinin hoşça vakit geçireceği alanlar oluşacak. Mehmet Akif Ersoy Camii ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek proje tamamlandığında; 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılar yer alacak.

CAMİ VE MEYDAN BÜTÜNLEŞECEK

Proje kapsamında Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii önündeki meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve caddenin güney kısmında kalan 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ile bütünleştirerek bölgeye güzel ve ferah bir alan kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve diğer inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

75. Yıl Cumhuriyet Parkında bir adet voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, bir adet taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. Çalışmalar dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları yapılıyor. Sulama alt yapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapılıyor. Park bölümünde üçgen gölgelik imalatları devam ederken bankların montajları yapıldı.

KÜTÜPHANE, KAFETERYA, SAĞLIK OCAĞI

Yarımca Kent Meydanında Sağlık Ocağı-kafeterya-kütüphanenin bir arada bulunduğu yapının, dış ve iç sıva, seramik imalatları devam ediyor. Meydanda yapısal peyzaj imalatları devam ederken meydandaki caminin iki minaresinin yapımı da proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Ayrıca meydanın zeminine görsel zenginliği arttıracak olan taşlarında yapım imalatı da sürdürülüyor.