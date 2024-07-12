Körfez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çocuk şenliği etkinliklerinde minikler birbirinden eğlenceli oyunlarla tatilin keyfini çıkardı.

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her gün bir mahallede gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinliklerinin ilki Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla ilgilenen Başkan Söğüt, alandaki velilerle de sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyun grupları ile güzel vakit geçiren çocuklar, animasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen interaktif oyunlarla da doya doya eğlendi. Halat çekme yarışmasında yaş gruplarına göre yarışma da yapıldı. Etkinlik sonunda çocuklara şeker ikramında bulunuldu.