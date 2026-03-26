Bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınmış, daha sonra İstanbul'a getirilmişti. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

