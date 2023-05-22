Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nde basketbol eğitimi alan genç yetenekler, antrenmanlarda hünerlerini sergiliyor.

Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nde binlerce çocuk ve genç spor ile buluşuyor. 15 branşta toplam 4 bin öğrencinin eğitim gördüğü Körfez’de Başkan Şener Söğüt de salonları gezdi, gençler ve çocuklarla sohbet etti. Yeniyalı Mahallesi’nde Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’na da uğrayan Başkan Söğüt, basketbol eğitimi alan gençlerle ve onları izleyen aileleri ile sohbet etti. Söğüt, “Spor akademilerimizde çocuklarımızı sporla buluşturuyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Tabii tesis altyapımızı da her geçen gün arttırıyoruz" dedi.