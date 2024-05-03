Gölcük Belediyesi, engelli meclis üyesi ve engelli bireylerin meclis salonuna erişimini kolaylaştırmak için engelli rampası yapımını tamamladı.

AK Parti Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bat ve tüm engelli bireylerin meclis salonuna erişimini kolaylaştırmak için salona engelli rampası eklenmesi kararı alındı. Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile meclis salonuna özel olarak tasarlanmış engelli rampası inşa edildi. Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını teşvik eden çalışma tüm meclis üyelerinin takdirini kazandı. Mayıs ayı meclisinde salondaki yerini rampayı kullanarak alan Bat, tüm engelliler adına Gölcük Belediyesi’ne teşekkür etti.

Engellilere yönelik gösterilen hassasiyete teşekkür ettiğini söyleyen AK Parti Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Bat, "Gölcük Belediyesi’nin meclis salonuna engelli rampası inşa etmesi, sadece bir binaya erişimi kolaylaştırmak değil, engellilerin topluma katılımını ve adil bir ortamda yer almasını da teşvik eden önemli bir adımdır. Bu sayede, ben ve tüm engelli hemşerilerimiz, meclis toplantılarına ve diğer kamu hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor, sesimizi daha rahat duyurabiliyoruz. Gölcük Belediyesi’nin engellilere verdiği değeri ve engelli hakları konusundaki hassasiyetini takdir ediyor, bu konudaki öncü ve örnek teşkil eden çalışmalarını yürekten kutluyorum" dedi.