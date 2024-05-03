Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli’de yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede çıkan şiddetli rüzgar denizi taşırırken yağmur sebebiyle de trafik felç oldu.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili oldu. Kısa süren rüzgar yerini yağmura bıraktı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafik ise felç oldu. Sahil kesiminde ise şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Sahil kesimi sular altında kaldı.