Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ilk turu üçüncü maçında, yarı final için Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Çayırova Belediyesi, yarı final için Gaziantep’te sahaya çıkacak. İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve buradaki ilk sezonunda da Play-Off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, Play-Off ilk turu üçüncü karşılaşmasında Gaziantep Basketbol’a konuk olacak. Play-Off yarı finaline yükselecek takımı belirleyecek üçüncü karşılaşma 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Başantrenör Şemsettin Baş’ın öncülüğünde çarşamba gününden bu yana maça hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde Enes Bayraktar haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Çayırova Belediyesi’nde zorlu mücadele öncesi tek hedef maçı kazanarak Play-Off yarı finaline yükselmek. Play-Off ilk tur üçüncü karşılaşmasını Emin Moğulkoç, Aydın Karaçam ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi karşılaşması TBF TV’nin Youtube ekranlarından canlı yayınlanacak.