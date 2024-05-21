Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası (1st WAKO Mediterranean Kickboxing Championship) 15 – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği sporcusu Burak Güneş şampiyon oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Burak Güneş Büyükler Point Fight 63 kg’da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kilosunda 7 sporcuyu geride bırakarak birincilik madalyasını alan Güneş’in rakipleri arasında geçen yıl Türkiye Şampiyonası’nda derece yapmış sporcular bulunuyordu. Diğer taraftan bayanlarda da Körfez Gençlerbirliği sporcusu ve aynı zamanda cimnastik antrenörü olan Sinem Karakaynak da tecrübeli ve zorlu rakipleri arasında sıralamaya girerek uluslararası müsabaka alanında tecrübelerine bir yenisi ekledi. Körfezli başarılı kick boksçuları maçlara hazırlayan Körfez Gençlerbirliği antrenörü Musab Yaman’da sonuçlardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek sevincini sporcularla paylaştı.