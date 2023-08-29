Mahalle sakinlerini dehşete düşüren olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğuna inanılan A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşayan erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, yaşadığı korkunç durumu mahalle halkına anlattı.

Mahalle sakinleri, duydukları haber üzerine harekete geçerek şüpheli A.K.'yi yakalayıp darp etti. Olaya ilişkin gelen ihbar sonrasında bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. Mağdur çocuğun ifadesine göre, A.K. tarafından uyuşturucu verilerek cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından A.K., adli makamlara sevk edildi. Burada verdiği ifadenin ardından "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.