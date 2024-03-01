Ege Bölgesi'nde sallanmaların devam ettiği bir dönemde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Muğla Köyceğiz'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 6.8 kilometre altında kaydedilirken, çevre yerleşim yerlerinde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Muğla bölgesinde hissedilen sarsıntı ile birlikte yaşanırken, depremle ilgili olumsuz bir bilgiye rastlanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan duyuruda, depremin şiddeti ve etkileri konusunda detaylı bilgi verilmedi.