Balıkesir'deki depremler Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Konuya ilişkin uyarılarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, “24 ilin binaları fay hattı üzerinde. Tehlike çok, umursayan yok” dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi günlerdir artçı sarsıntılar sürüyor. Bölgedeki sarsıntıların ardından deprem uzmanlarından vatandaşlara peş peşe uyarılar geldi. Son olarak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik bir uyarıda bulundu.

"24 ilin binaları fay üstünde, bunun için yönetmelik hazırladık, rafta tozlandı" diyen Tüysüz, "Yine uyarıyoruz, tehlike çok, umursayan yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ