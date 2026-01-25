TL, enflasyon karşısında hızla değer kaybetti ve en büyük banknot olan 200 TL ile ancak bir kahve alınabiliyor. Bu yüzden nakit taşımak ve nakit ödeme yapmak neredeyse imkansız hale geldi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, 5 bin veya 10 bin liralık nakit ödeme, tüketici için büyük bir lojistik sorun haline gelirken; para sayma, taşıma ve güvenlik endişesi günlük yaşamı zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

ATM'LER NAKİTE YETİŞEMİYOR

Yüksek tutarlı ödeme gerektiğinde ATM’de para bulamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç bankadan ya da parça parça para çekmek zorunda kalıyor. Büyük ödemelerde zarf yerine artık çanta kullanılmaya başlandı. Bu durum hem zaman kaybına hem de güvenlik risklerine yol açıyor. Ayrıca maaş dönemlerinde ATM’lerde yoğunluklar yaşanıyor.

DÜĞÜNLERDE 'NAKİT' PROBLEMİ

Nakit paranın fiziksel yükü sosyal hayatı da değiştirdi. Düğünlerde takı ve nakit geleneği yerini giderek IBAN’lı davetiyelere bırakıyor. Bazı davetiyelerde “nakit getirmeyin” uyarısı yer alırken, zarfın içine sığmayan banknotlar düğün sahipleri için sayma ve saklama sorunu yaratıyor.

ÇANTA DOLUSU PARA

Konut sektöründe de durum iyi değil. Depozito, kira ve emlak komisyonu gibi kalemlerin aynı anda ödenmesi, kiracıları çanta dolusu parayla dolaşmasına neden oluyor. Kuyumcular ise çöp torbaları ile para taşımaya başladı.

Pazarda ya da küçük esnaf alışverişlerinde, file hafiflerken cüzdan ağırlaşıyor. Bozuk para sıkıntısı, yüksek banknot sayısı ve para üstü problemleri hem satıcıyı hem tüketiciyi zorluyor.

KART İLE ÖDEMELER ÇOK DAHA SAĞLIKLI

Ekonomistler, nakit taşımanın zorlaşmasını yüksek enflasyon ve banknotların alım gücündeki hızlı düşüşe bağlıyor. Uzmanlara göre, tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL’nin günlük harcamalarda yetersiz kalması daha yüksek kupürlü banknot tartışmasını gündeme getirse de bunun tek başına çözüm olmayacağı belirtiliyor.

NAKİT ÖDEME TARİHE Mİ KARIŞACAK

Yeni banknot basımının kısa vadede nakit kullanımını rahatlatabileceği, ancak enflasyonla mücadele sağlanmadığı sürece paranın değer kaybını durduramayacağı ifade ediliyor. Bu nedenle ekonomistler, nakit bağımlılığının azaltılması ve kredi kartı, temassız ödeme ve dijital ödeme sistemlerinin daha yaygın kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ancak kart kullanımının da yüksek faiz ve borçlanma riski nedeniyle dengeli yönetilmesi gerektiği, asıl kalıcı çözümün fiyat istikrarının sağlanması olduğu görüşü öne çıkıyor.