Enflasyonun etkisiyle mutfak masraflarını karşılamakta zorlanan ev kadınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Eşi çalışıyor ancak hane geliri asgari ücretin altında kalan ya da hiç geliri olmayan kadınlar, devletin sosyal yardım kapsamına alındı. Hesaplara düzenli olarak yatırılan bu destek, ev kadınlarının yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

4.000 TL Pazar Harçlığı Kimlere Veriliyor? Bu destek, herkese değil, belirli gelir kriterlerini sağlayan hanelere veriliyor. Bakanlığın belirlediği 2026 yılı güncel şartlar ise şu şekilde:

Sigorta Durumu: Başvuran kadının aktif bir SGK kaydının (SSK veya Bağ-Kur) bulunmaması. Emeklilik: Kendisinin emekli maaşı almıyor olması. Gelir Testi: Haneye giren toplam gelirin, evdeki kişi sayısına bölündüğünde; kişi başı düşen payın asgari ücretin üçte birinden az olması. Mal Varlığı: Üzerine kayıtlı yüksek değerli gayrimenkul veya lüks araç bulunmaması.

Ödeme Miktarı Nasıl Hesaplanıyor? “Pazar Harçlığı” adıyla bilinen bu destek, tek bir kalemden oluşmuyor; farklı yardımların toplamı olarak hesaplanıyor ve toplamda 4.000 TL’ye ulaşıyor:

Temel Aile Yardımı: Gelir durumuna göre yaklaşık 2.250 TL.

Çocuk Desteği: Evde okul çağında veya küçük çocuk varsa ek 1.000 TL.

Fatura/Mutfak Desteği: Elektrik ve temel ihtiyaçlar için ek 750 TL.

Toplam: Tüm şartları sağlayan bir ev hanımı aylık 4.000 TL nakit alabiliyor.

Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (Kaymakamlık) gitmeye gerek kalmadan işlemler e-Devletten halledilebiliyor.

Adım 1: e-Devlet sistemine şifrenizle giriş yapın.

Adım 2: Arama çubuğuna "Sosyal Yardım Başvurusu" yazın.

Adım 3: Açılan sayfada "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın.

Adım 4: Formdaki bilgileri doldurun ve açıklama kısmına "Herhangi bir gelirim yoktur, ev hanımıyım" notunu ekleyin.

Paralar Ne Zaman Yatar? Başvurusu onaylanan ev hanımlarının ödemeleri, takip eden ayın 8'i ile 15'i arasında PTT hesaplarına yatırılır. Vatandaşlar PTT Kartları ile ATM'lerden paralarını sıra beklemeden çekebilirler.