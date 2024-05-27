Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kulakların pasını sildi. Şef Ünal Dursun yönetiminde sahne alan koro, seslendirilen eserlerle vatandaşları mest etti.

Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde kurulan ve ilçe sakinlerinden oluşan Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu. Konseri dinlemeye gelen vatandaşlar salonu tamamen doldururken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de konseri yerinde takip etti.

Çiçek takdiminin ardından Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, her biri Anadolu’nun bağrından çıkmış hikayeleri ve ezgileriyle dillere pelesenk olmuş türküleri seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen Çayırovalılar Başkan Çiftçi’nin bağlama sürpriziyle de karşılaştı. Çiftçi, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na bağlama çalarak eşlik etti.